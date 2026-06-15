Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
Çin, kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden fırlattığı Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketiyle 8 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi.
JİUQUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 11: 44'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua