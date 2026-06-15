Haberler

Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi

Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden fırlattığı Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketiyle 8 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

JİUQUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.

Pazartesi günü Beijing saatiyle 11: 44'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada

Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada
Ordu'da sendika başkanının park halindeki aracı kundaklandı

Sendika başkanı kabusu yaşadı
Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı

Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu

Milyonların gözü bu kampanyada! Merak edilen fiyat listesi belli oldu