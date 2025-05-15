Çin, Latin Amerika Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, çarşamba günü Beijing'de Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ve Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile bir araya geldi.

Reina, Sosa ve de la Fuente, Çin- Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu'nun 4. Bakanlar Toplantısı için Çin'de bulunuyor.