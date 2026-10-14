Çin, Las Vegas'taki IMEX America'da 'Nihao! China' markasıyla turizm tanıtımı yapıyor

Çin, Las Vegas'taki IMEX America'da 'Nihao! China' markasıyla turizm tanıtımı yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin pavyonu, 13 Ekim 2026'da Las Vegas'taki 2026 IMEX America Fuarı'nda yer alıyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda çeşitli eyalet ve bölgelerden turizm yetkilileri ile sektör temsilcileri, 'Nihao! China' markası altında Çin'in turizm olanaklarını tanıtıyor.
LAS VEGAS, 14 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 IMEX America Fuarı'ndaki Çin pavyonu, 13 Ekim 2026.
13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda turizm olanaklarını tanıtan Çin'in çeşitli eyalet ve bölgelerinden turizm yetkilileri ve sektör temsilcileri Çin'in ulusal turizm teması olan "Nihao! China" markası altında bir araya geliyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua