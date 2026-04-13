Çin-Laos Demiryolu, 800.000'den Fazla Sınır Ötesi Yolcu Seyahati Gerçekleştirdi

KUNMİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Demiryolu Kunming Grubu, Çin-Laos Demiryolu'nun 3 yıl önce hizmete başlamasından bu yana 800.000'den fazla sınır ötesi yolcu seyahatine hizmet verdiğini söyledi.

Açıklamada, pazar günü itibarıyla hizmet kapsamında 3.190'dan fazla sefer düzenlenirken, 120'den fazla ülke ve bölgeden yolcu taşındığı belirtildi.

Kunming, Xishuangbanna, Luang Prabang ve Viyentiyan gibi popüler destinasyonları birbirine bağlayan demiryolu, güzergah boyunca 560'tan fazla turistik yeri birleştirerek sınır ötesi seyahat için "altın bir rota" haline geldi. Uluslararası yolcu hattı, 13 Nisan 2023'te hizmete girmesinden kısa süre sonra Çin ile Laos arasındaki yolcuların öncelikli tercihlerinden biri oldu.

Halihazırda Kunming ile Viyentiyan arasında her gün dört uluslararası yolcu treni sefer gerçekleştiriyor. Her trende 420 sınır ötesi yolcu koltuğu bulunuyor. Kunming Güney Tren İstasyonu'ndan Viyentiyan'a yolculuk yaklaşık 9 saat 36 dakika sürüyor.

Kaynak: Xinhua