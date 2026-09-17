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Çin, "Kuaycou 11" roketiyle iki uydu fırlattı

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Çin'in, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin'in, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Tianyi-51 ve Tianyi-52 uyduları, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 40'ıncı taşıma görevi oldu.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketine (CASIC) bağlı ExPace tarafından, ticari uydu fırlatışlarında kullanılmak üzere geliştirilen Kuaycou 11 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA
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