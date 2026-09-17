Çin, Kuaizhou-11 Y3 taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi

Çin, Kuaizhou-11 Y3 taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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JİUQUAN, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin perşembe günü Kuaizhou-11 Y3 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
JİUQUAN, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin perşembe günü Kuaizhou-11 Y3 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Beijing saatiyle 10.40'da fırlatılan roket, Tianyi-51 ve Tianyi-52 adlı uyduları planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua