Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Adaları Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

Çin Sahil Güvenliği, Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun devriye görevleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Yetkililer, konunun abartıldığına ve gerçeklerin çarpıtıldığına dair eleştirilerde bulundu.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi kısa süre önce Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing perşembe günü yaptığı açıklamada sahil güvenlik güçlerinin devriye görevleri sırasında kilit öneme sahip bölgelerde kontrolü sıkılaştırmak üzere filo düzeni, tanımlama ve doğrulama ve telsiz uyarıları gibi önlemler aldığını söyledi.

Zhu, Taiwanlı yetkililerin ve bazı medya kuruluşlarının kamuoyunu yanıltmak amacıyla konuyu kötü niyetle abarttığını ve gerçekleri çarpıttığını belirtti.

Zhu, Kinmen adaları yakınlarındaki sularda düzenli kolluk devriye görevleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki balıkçıların meşru hak ve çıkarlarının yanı sıra can ve mal güvenliklerini de kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

