Çin, Kapsamlı Gümrük Denetim Bölgelerini Canlandırmaya Yönelik Tedbirler Açıkladı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin, kapsamlı gümrük denetim bölgelerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek amacıyla bu bölgelerin genişlemesini ve kalitesinin artırılmasını destekleyecek bir dizi önlemi açıkladı.

Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından iletilen ve Gümrük Genel İdaresi tarafından yayımlanan belgeyle kamuoyuna duyurulan 24 önlem, yeni iş biçimleri ve modellerinin teşvik edilmesi, endüstri ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ile güvenliğinin artırılması, entegre iç ve dış ticaretin geliştirilmesi ve akıllı düzenleme ile koordineli yönetişimin iyileştirilmesi olmak üzere dört alana odaklanıyor.

Belge, gümrük bölgelerinin işletimi, denetimi, sınır ötesi e-ticaret ve biyotıp araştırmalarında koordineli gelişimin desteklenmesine yönelik somut adımları da özetliyor.

Gümrük denetimine tabi olup gümrük işlemlerinin kolaylaştırıldığı alanlar olan kapsamlı gümrük denetim bölgeleri, Çin'in dışa açılma çabaları için hayati öneme sahip platformlar olarak hizmet veriyor. Söz konusu bölgelerde uygulanan girişte vergi iadesi, gümrük ithalatı ve bölge içinde malların serbest dolaşımı gibi politikalar, işletmelerin kurumsal işlem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasına yardımcı oluyor.

Bu bölgeler ve diğer özel gümrük denetim alanları, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca ülkenin toplam dış ticaretinin beşte birini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua