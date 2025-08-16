Çin, Kamboçya ve Tayland ile İlişkilerin Yeniden Tesisi İçin Toplantı Düzenledi

KUNMİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Anning kentinde Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi. Perşembe günü çay eşliğinde gerçekleştirilen üçlü toplantıda, Kamboçya ile Tayland arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada Kamboçya ve Tayland'ın ikili temas ve etkileşimleri güçlendireceği, normal etkileşimleri en kısa sürede yeniden başlatacağı ve karşılıklı güveni yeniden inşa edip geliştirmek için çaba göstereceği bildirildi.

Açıklamada Çin'in, yakın zamanda düzenlenen Kamboçya-Tayland liderler toplantısı ve Genel Sınır Komitesi olağanüstü oturumunda varılan mutabakatların ciddiyetle uygulanması, sınır bölgelerinde barış ve huzuru yeniden sağlanması ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi konusunda iki ülkeyi desteklediği bildirildi.

Bakanlık, Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) genel birliği korumada aktif rol oynamasını desteklemeye devam edeceğini de vurguladı.

İki ülkenin elverişli koşulları sürdürmeye devam etmesinin, sınır bölgelerinin mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için çalışmasının ve her iki tarafın sınır sakinlerinin beklentilerini karşılamasının de beklendiği dile getirildi.

Çin, Kamboçya ve Tayland'ın talepleri doğrultusunda, belirlenen sınır bölgelerinde mayın temizleme gibi ortaklaşa kararlaştırılan faaliyetlere destek vermek ve yardım sağlamak da dahil olmak üzere, yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.