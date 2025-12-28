Çin Dışişleri Bakanı, Kamboçyalı ve Taylandlı Mevkidaşlarıyla Görüşecek

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile bir araya gelecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Wang'ın daveti üzerine, iki bakanın başkanlığındaki heyetlerin 28-29 Aralık tarihlerinde Çin'in Yunnan eyaletine geleceğini söyledi.

Kamboçya ve Tayland 27 Aralık'taki Özel Genel Sınır Komitesi toplantısında ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan ortak bildiriye imza attı.

Konuyla ilgili soruya yanıt veren sözcü, söz konusu bildiriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bunun, karmaşık sorunların çözümünde diyalog ve istişarenin uygun ve etkili bir yol olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Çin, ASEAN ve uluslararası toplumun bu çerçevede ortak çaba gösterdiğini vurgulayan sözcü, Kamboçya ve Tayland'ın daha kapsamlı ve ayrıntılı iletişim kurması için zemin sağlamaya ve koşullar yaratmaya hazır olduğunu söyledi.

Sözcü, Yunnan'daki toplantıya dışişleri bakanlarının yanı sıra üç ülkenin ordu temsilcilerinin de katılacağını duyurdu.

Sözcü, Kamboçya ve Tayland'ın ateşkesi sürdürmesi, etkileşime yeniden başlaması, siyasi güveni yeniden inşa etmesi, ikili ilişkilerde eskiye dönülmesi ve bölgesel barışın korunması için yapıcı rol oynayacaklarını vurguladı.