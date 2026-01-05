Çin: Kamboçya-Tayland Ateşkes Mutabakatının Kademeli Olarak Uygulanmasından Memnuniyet Duyuyoruz

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, Kamboçya ve Tayland arasında varılan ateşkes mutabakatının kademeli olarak uygulanmaya başlanmasından ve 18 tutuklu Kamboçyalı askerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Kamboçya ve Tayland'ın ileriye bakmaya ve ilerlemeye devam etmesini, diyalog ve iletişimi güçlendirmesini, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi ortaklaşa sağlamasını, güveni kademeli olarak yeniden inşa etmesini ve ilişkileri iyileştirmesini umduğunu söyledi.

Lin, "Bu, Kamboçya ve Tayland halklarının temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılıyor" dedi.