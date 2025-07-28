Çin, Kamboçya ve Tayland Arasındaki Anlaşmazlığa Tarafsız Yaklaşıyor

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kamboçya ile Tayland arasındaki anlaşmazlığa ilişkin adil ve tarafsız tutumlarını sürdüreceklerini söyledi. İki ülke ile de yakın iletişimi devam ettireceklerini kaydeden sözcü, barış görüşmeleri için aktif şekilde çalışıp ateşkes için yapıcı rol oynayacaklarını belirtti.

Basında çıkan haberlere göre Kamboçya ile Tayland arasında müzakere başlatmak üzere uluslararası düzeydeki girişimlerin ardından iki ülke de çatışmaları durdurma konusunda istekli olduğunu belirtse de sınırdaki çatışmalar hala devam ediyor.

Sözcü, pazar günkü basın toplantısında Çin'in tutumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede Kamboçya ve Tayland'ın her zaman komşu ülkeler olarak kalacaklarına dikkat çekerek, iki ülkenin Çin'in de dost ve komşuları olduğunu ifade etti.

Sözcü, iyi komşuluk ve karşılıklı güveni sürdürmenin ve sorunları uygun şekilde yönetmenin, iki ülkenin temel ve uzun vadeli çıkarlarına ve bölgenin barış ve istikrarına hizmet edeceğini belirtti.

Her iki tarafta da yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ifade eden sözcü, içten taziyelerini iletti.

Sözcü, iki tarafın da sınır bölgesinde barış ve istikrarı bir an önce yeniden tesis etmek üzere iki halkın çıkarlarını göz önünde bulundurmasını, barış ve iyi komşuluk ilişkilerini el üstünde tutmasını, sükunet ve itidal içinde hareket etmesini, mümkün olan en kısa sürede ateşkese varmasını ve diyalog ve istişare yoluyla anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kamboçya ve Tayland'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi olduğunu hatırlatan sözcü, ASEAN'ın iki taraf arasında ateşkes sağlanması için günlerdir yoğun şekilde çalıştığını söyledi. ASEAN'ın girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirten sözcü, gerginliğin azaltılmasına olanak sağlayan tüm çabalardan memnuniyet duyduklarını vurguladı.