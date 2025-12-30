Çin-Kamboçya-Tayland Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üç Maddelik Mutabakata Varıldı

KUNMİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin-Kamboçya- Tayland Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuxi kentinde başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik ortak bildiri imzalanmasının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang'ın daveti üzerine Kamboçya ve Tayland heyetleri, dışişleri bakanlarının başkanlığında, 28-29 Aralık tarihlerinde Yunnan'da bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Kamboçya ve Tayland'ın dışişleri ve ordu yetkililerinin, konuyla ilgili derinlemesine görüşmelerde bulunduğunu hatırlatarak, iki tarafın da gerilimin düşürülmesinde kararlı ve ateşkes temelinde ikili ilişkileri iyileştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Üç taraf arasındaki görüşmelerin yapıcı ve verimli olduğunu kaydeden Wang, aşağıdaki konularda önemli mutabakatlara varıldığını belirtti:

Öncelikle tüm tarafların ileriye bakması ve birlikte ilerlemesi konusunda mutabakata varıldı. Ateşkesin kolaylıkla elde edilmediğini kabul eden taraflar, ateşkesin kesintiye uğramaması, silahlı çatışmalarınsa asla yeniden başlamaması gerektiğini belirtti.

Taraflar ikinci olarak ilerlemenin sürekli ve kademeli olarak sağlanması ve durgunluğa izin verilmemesi gerektiğinde anlaştı. Ateşkes düzenlemelerinin, iletişim ve istişarelerin sürdürülmesini gerektirdiğini kaydeden taraflar, ikili ilişkilerin eski haline getirilmesinin de kademeli olarak ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.

Üçüncü olarak karşılıklı güven inşasının birincil önemde olduğunu kabul eden taraflar, çatışmanın güven kaybına yol açtığını ancak Kamboçya ve Tayland'ın birbirlerinin daimi komşuları olduğunu belirtti. Yunnan'da gerçekleştirilen bu toplantının, iki taraf arasındaki yabancılaşmayı gidermesi ve Kamboçya ve Tayland halklarının çıkarlarına hizmet edip ilgili tüm tarafların ortak isteklerini yansıtması beklentisi ifade edildi.

Üçlü toplantının ardından yayımlanan basın bildirisinde Kamboçya ve Tayland'ın iletişimi daha da artıracağı, anlayışı derinleştireceği ve ateşkes durumunu kademeli olarak sağlamlaştıracağı, karşılıklı etkileşimlerini yeniden başlatacağı, karşılıklı siyasi güveni yeniden inşa edeceği, ilişkilerde geriye dönüş başlatacağı ve bölgesel barışı koruyacağı belirtildi.