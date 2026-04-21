Çin: Japonya'nın Silah İhracatına İlişkin Kısıtlamaları Gevşetmesi Endişe Verici

Çin: Japonya'nın Silah İhracatına İlişkin Kısıtlamaları Gevşetmesi Endişe Verici
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japon hükümetinin yurtdışına silah satışına olanak tanıyan kuralları revize etmesine ciddi endişe duyuyor ve uluslararası toplumun bu tehlikeli adımlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japon hükümetinin, yurtdışına silah satışına imkan sağlayacak şekilde ilgili kuralları revize etmesinden dolayı ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, Japonya'nın askeri ve güvenliğe ilişkin alanlarda son dönemde attığı tehlikeli adımlara karşı son derece teyakkuzda olacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı