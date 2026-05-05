Çin, Japonya'nın nükleer silahlar konusundaki değişen tutumundan rahatsız

Çin, Japonya'nın son yıllarda nükleer silahlara sahip olma konusundaki tutumunda değişime işaret eden olumsuz adımlarından ve açıklamalarından rahatsız olduğunu bildirdi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin'in Silahsızlanma İşleri Büyükelçisi Şın Cien, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Japonya'nın, son yıllarda, İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasasındaki, nükleer silah sahibi olmama, üretmeme ve topraklarına konuşlandırılmasına izin vermeme ilkelerinden oluşan "üç nükleersizlik ilkesini" değiştirmeye yönelik önerileri desteklediğini, uzun mesafe saldırı kabiliyetini genişlettiğini ve topraklarına nükleer silah konuşlandırmaya yönelik arayışlara girdiğini ifade eden Büyükelçi Şın, uluslararası toplumun buna karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Şın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin NPT'nin ana hedeflerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Küresel stratejik güvenlik ortamının giderek bozulduğu bir dönemde, bazı ülkeler nükleer yayılmanın önlenmesi sorunlarında çifte standart uygulayarak, nükleer silahlara sahip olmayan ülkelerin, anlaşmanın otoritesine ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) denetim sistemine güvenine ciddi zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer silahların ulusal güvenlik politikalarındaki rolünün azaltılması gerektiğini vurgulayan Şın, bazı nükleer silah sahibi ülkelerin ve müttefiklerinin genişletilmiş caydırıcılık düzenlemeleriyle "dostane" nükleer yayılma eğiliminin endişe verici olduğunu vurguladı.

Çinli Büyükelçi, ayrıca, ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS işbirliğinin, nükleer malzemelerin transferini içerdiğini, bu yüzden çok taraflı denetim mekanizmalarını bypass ederek ilerletilmesinde sakınca olduğunu savundu.