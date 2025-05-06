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Çin, İsrail'in Gazze Saldırılarını Genişletme Planına Karşı

Çin, İsrail'in Gazze Saldırılarını Genişletme Planına Karşı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planına karşı olduklarını belirtti ve tarafların ateşkes için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Gazze'deki durumu yakından izlediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonlara karşı olduklarını ifade eden Sözcü Lin, tarafların, ateşkesin sürekli ve etkin şekilde uygulanması ve siyasi çözüm yoluna dönülmesi için birlikte hareket etmesini umduklarını dile getirdi.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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