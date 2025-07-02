Çin, İran'ın Nükleer Sorunlarının Barışçıl Çözümünü Savundu

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Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Mao Ning, İsrail'in İran üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısına yanıt vererek, Orta Doğu'da barışın sağlanması için işbirliğine davet etti.

Çin, İran'ın nükleer faaliyetlerinden kaynaklanan sorunların siyasi ve diplomatik çabalar aracılığıyla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, İsrail'in Şanghay Başkonsolosu Ravit Baer'in Pekin yönetiminin İran üzerinde siyasi ve ekonomik nüfuzunu kullanması gerektiğine ilişkin açıklamasını konu alan soruyu yanıtladı.

Ülkesinin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasını hedeflediğini belirten Mao, İran'ın nükleer programının siyasi ve diplomatik çabalarla barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Mao, tüm ilgili tarafları, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin sorunları siyasi çözüme yönlendirmek için işbirliğinde bulunmaya çağırdı.

İsrail'in Şanghay Başkonsolosu Baer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'i, "İran'ın askeri ve nükleer emellerini dizginlemek" için nüfuzunu kullanmaya çağırmış ve "Çin, İran'ı etkileyebilecek tek ülke. Çin, İran'ın petrolünü satın almazsa Tahran çöker." ifadelerini kullanmıştı.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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