Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için 200 bin dolar yardım yapacak

Güncelleme:
Çin, ABD ve İsrail'in İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine 200 bin dolar yardım yapacağını açıkladı. Saldırı sonucunda 185 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bombalan ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri için 200 bin dolar yardım yapacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Sözcü Guo, Çin Kızılhaçının hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla İran Kızılayına 200 bin dolar yardım yapacağını ifade etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
