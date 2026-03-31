Çin: İran'daki Tarihi Alanlara Verilen Zarardan Derin Üzüntü Duyuyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı, devam eden savaş sırasında İran'daki kültürel varlıklara verilen zarardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi ve savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, devam eden savaş sırasında İran'daki kültürel varlıklar ve tarihi alanlara verilen zarardan derin üzüntü duyduklarını belirterek, başta ABD ve İsrail olmak üzere tüm ilgili taraflara askeri operasyonları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Mao, salı günü düzenlediği olağan basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dünya kültür mirasının tüm insanlık için değerli bir hazine olduğunu vurguladı.

Çin'in tüm tarafları mümkün olan en kısa sürede diyalog ve müzakerelere başlamaya çağırdığını belirten Mao, asla başlamaması gereken bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
