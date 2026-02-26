Haberler

Çin: Abd-İran Gerilimine İlişkin Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, güç kullanımına karşı olduklarını ve uluslararası sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, Çin'in anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunduğunu vurguladı.

Çin ve İran halkları arasında uzun yıllara dayanan geleneksel bir dostluk bulunduğunu belirten Mao, Çin'in İran hükümeti ve halkının ulusal istikrarını ve meşru hak ile çıkarlarını koruma çabalarını desteklediğini söyledi.

Mao, "Çin, tüm tarafların barışı gözetmesini, itidalli davranmasını ve sorunları diyalog yoluyla çözmesini temenni etmektedir. Çin, bu süreçte sorumlu bir büyük ülke olarak yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazırdır" dedi.

