Çin: İran'a Yönelik Askeri Operasyonlara Derhal Son Verilmeli

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, İran'a yönelik askeri operasyonlara derhal son verilmesi, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve Ortadoğu'da barış ile istikrarın korunması için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında İran'daki son gelişmeleri değerlendiren Lou, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Lou, İran'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua