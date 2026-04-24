Çin'in Yönetişiminde Teorik İnovasyon ve Başlıca Uygulamalar Konulu Forum Beijing'de Düzenlendi

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğinde ülke yönetişiminde teorik inovasyon ve başlıca uygulamalar konulu forum başkent Beijing'de düzenlendi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Parti Tarih ve Edebiyat Enstitüsü ile Xinhua Haber Ajansı'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen forum, 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 160 diplomat, düşünce kuruluşu uzmanı ve medya temsilcisini bir araya getirdi.

Enstitü Başkanı Qu Qingshan, yeni dönemde Çin yönetişiminin, Çin ulusunun büyük yeniden canlanma hedefinin geri dönüşü olmayan bir tarihi sürece girmesini sağladığını, Marksizm'in Çin bağlamına ve çağın ihtiyaçlarına uyarlanmasına yönelik yeni ufuklar açtığını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası kavramını ortaya koyduğunu belirtti. Bunun dünyaya ortak kalkınma, uzun vadeli istikrar ve medeniyetler arası karşılıklı öğrenme vizyonu sunduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, kendine özgü Çin özellikleri, tarzı ve ruhuyla öne çıkan Çin yönetişiminin, ÇKP'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, giderek daha olgun ve yerleşik hale geldiğini söyledi.

Fu, Xinhua Haber Ajansı olarak, Xi'nin yönetişim uygulamalarına ilişkin kapsamlı anlayışın ışığında hazırladıkları, "Xi Jinping'in Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" başlıklı kitabın ilk cildini bu yıl içerisinde hem Çince hem de İngilizce olarak yayımladıklarını belirtti.

Fu ayrıca, yeni dönemde Çin yönetişiminin temelini oluşturan felsefe ve metodolojiyi daha ayrıntılı şekilde açıklamak ve Çin ile diğer ülkelerin yönetişim deneyimlerini daha iyi paylaşmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Açılış törenini Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Lyu Yansong yönetti. Tören kapsamında üç oturum düzenlenirken, bu oturumlarda Çin'in modernleşmesini ilerletmek için yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi, Çin'e özgü özellikleriyle öne çıkan sosyalist kültürün korunup geliştirilmesi ve daha eşit ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sisteminin inşası konuları derinlemesine ele alındı.

Kaynak: Xinhua
