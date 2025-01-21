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Çin'in 'Yapay Güneşi' Yeni Dünya Rekoru Kırdı

Çin'in 'Yapay Güneşi' Yeni Dünya Rekoru Kırdı
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Çin'in Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak'ı, 1.066 saniye süresince sabit yüksek sınırlamalı plazma operasyonu gerçekleştirerek füzyon araştırmalarında önemli bir dünya rekoru kırdı. Bu başarı, füzyon yoluyla temiz enerji üretimi hedefinde büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

HEFEİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in "yapay güneşi" diye de bilinen Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak pazartesi günü 1.066 saniye boyunca sabit halde yüksek sınırlamalı plazma operasyonu gerçekleştirdi. Böylelikle füzyon yoluyla enerji üretimi arayışında yeni bir dünya rekoru kırarak büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Bu dikkate değer 1.000 saniyelik operasyon süresi, füzyon araştırmalarında kilit öneme sahip bir aşama olarak kabul ediliyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü'nde elde edilen başarı, 2023'te yine Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak tarafından kırılan 403 saniyelik daha önceki dünya rekorunu büyük oranda aşmış oldu.

Yapay güneş çalışmaları nihai olarak güneşte yaşananlara benzer nükleer füzyon gerçekleştirerek insanlığa sonsuz ve temiz bir enerji kaynağı sunmayı ve Güneş Sistemi'nin ötesindeki uzayın keşfini mümkün kılmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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