Çin'in Xuelong 2 buzkıranı Sanya'da halka açık etkinlik düzenledi

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SANYA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde yer alan Nanshan Limanı'nda demirli Xuelong 2 gemisinin güvertesindeki helikopter, 5 Kasım 2026.

Çin'in buzkıran gemisi Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) perşembe günü ikmal yapmak üzere Sanya kentinin Nanshan Limanı'ndaki bilimsel araştırma rıhtımına yanaştı. Gemide halka açık bir etkinlik de düzenlendi. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua