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Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan: Tahliyeler Tamamlandı, Kayıplar Aranıyor

Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan: Tahliyeler Tamamlandı, Kayıplar Aranıyor
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından çevredeki köylerde yaşayan 300'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamıyor, 2 kişi ise kurtarıldı.

GYİRONG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı çevresindeki köylerde yaşayanların tamamı tahliye edildi.

Çarşamba günü meydana gelen heyelanın ardından Xizang sınır denetleme yetkililerine bağlı kurtarma ekiplerinin desteğiyle sınır kapısı yakınlarındaki köylerde yaşayan 300'den fazla kişi, Gyirong ilçesindeki güvenli noktalara götürüldü.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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