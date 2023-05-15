Çin'in Xi'an Kenti ile Aşkabat ve Duşanbe Arasında Uçuş Rotaları Açılıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat arasındaki ilk yolcu uçağı seferi Cumartesi günü resmen başlatıldı.

Xi'an ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe arasında da benzer bir rota 18 Mayıs'ta açılacak.

Bu iki rota ile birlikte, eski İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Xi'an'dan Orta Asya'daki beş ülkeye uçak seferleri başlatılmış olacak.

SES (Çince): Lİ JİUQUAN, China Southern Havayolları'nın Xi'an'daki Genel Müdür Yardımcısı:

"Hava İpek Yolu'nun açılmasıyla, diğer ülkelerdeki insanların Xi'an ile bağlantı kurması için daha elverişli ve hızlı yollar sağlayarak, Orta Asya ülkeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile işbirliği seviyemizi ve kapsamımızı kesinlikle artıracağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)