Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda Dördüncü Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-20 taykonot ekibinin dördüncü uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan ekip, istasyon dışındaki dördüncü faaliyetini tamamladı.

Taykonotlar, istasyonun robotik kolunun ve yer kontrolörlerinin de yardımıyla uzay enkazı koruma cihazının kurulumunu tamamlarken dışarıdaki cihaz ve donanımların bakımını gerçekleştirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 24'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-20 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin dördüncü araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-20 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti. Ekip, 150 günden uzun süredir görev yapıyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.