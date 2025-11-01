Haberler

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na Yeni Taykonot Ekibi Ulaştı

Güncelleme:
Çin'in Dünya yörüngesinde inşa ettiği Tiengong Uzay İstasyonu'na, Şıncou-21 uzay mekiği ile gönderilen yeni taykonot ekibi başarıyla hedefe ulaştı. Taykonotlar, mevcut ekiple görevi devralmak üzere istasyona giriş yaptı.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni taykonot ekibi hedefe ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.

Taykonotları taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, dün gece Long March 2F roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Seferin komutanlığını üstlenen 48 yaşındaki Cang Lu, Kasım 2022'de uzaya gönderilen "Şıncou-15" seferinde uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

İlk kez insanlı uzay görevinde yer alan taykonotlardan Vu Fey, insanlı uzay programına katılmadan önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Cang Hongcang ise Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapıyordu.

Taykonotlar, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen ve 6 ayı aşkın süredir görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
