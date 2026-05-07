Çin'in Tiencou-9 kargo mekiği Dünya'ya döndü

Çin'in yer yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda bulunan Tiencou-9 kargo mekiğinin Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, dün uzay istasyonunda bağlı olduğu modülden ayrılarak bağımsız seyre geçen mekik, sabah saatlerinde atmosfere yeniden girdi.

Atmosferdeki sürtünmeden dolayı bir kısmı yanarak tahrip olan mekiğin enkazı, okyanus sularına kontrollü şekilde düştü.

Uzay istasyonuna deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Tiencou-9 kargo mekiği, 15 Temmuz 2025'te Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda üçer kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü görev yapıyor. İstasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.