Çin'in Ticari Uzay Teleskobu, Tüm Gökyüzünün Optik Taramasını Tamamladı

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ticari teleskobu Yangwang-1'in geliştiricisi, teleskobun tüm gökyüzünün optik taramasını tamamladığını duyurdu. 11 Haziran 2021'de Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderilen teleskop, asteroid kaynak kullanımı ve araştırmaları amaçlarına yönelik olarak Shenzhen merkezli Origin Uzay Teknolojisi Limited Şirketi tarafından geliştirildi. Origin Uzay'ın kurucusu ve CEO'su Su Meng'in verdiği bilgilere göre yörüngede kaldığı süre boyunca Yangwang-1, atmosferik parlaklık gözlemleri, gece uzak izleme ve asteroid gözlemleri yürüttü. Yangwang-1'in astronomik, asteroid ve uzay çöpü gözlemleri yeteneklerine ek olarak gece uzak algılama da yürütebildiğini kaydeden Su, elde edilen gece ışığı uydu görüntülerinin uzaysal çözünürlüğünün, 30 metrenin altına indiğini belirtti. Origin Uzay, gelecekte çoklu çok-bantlı uzay teleskoplarından oluşan bir küme inşa etmeyi planlıyor. Su, 10 uydudan oluşan şebekenin ilk aşamasının 2023'te tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Xinhua / Güncel