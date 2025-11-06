Haberler

Çin'in Tianwen-1 Misyonu, 3I/ATLAS Yıldızlararası Cisim Üzerinde Başarıyla Gözlem Gerçekleştirdi

Çin'in Mars misyonu Tianwen-1, yörünge aracı modülü ile 3I/ATLAS kodlu yıldızlararası cismi 30 milyon kilometre mesafeden gözlemledi. Yapılan gözlemler, Tianwen-2 görevine yönelik önemli veriler sağlıyor.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Mars misyonu Tianwen-1'in yörünge aracı modülü, yüksek çözünürlüklü kamerası yardımıyla 3I/ATLAS kodlu yıldızlararası cisim üzerinde başarılı bir gözlem gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre yörünge modülü gözlemi gerçekleştirdiğinde 3I/ATLAS'tan yaklaşık 30 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Bu, bir keşif aracının 3I/ATLAS üzerinde en yakın mesafeden gerçekleştirdiği gözlemlerden biri olarak kayda geçti.

Yer uygulama sistemine gelen ve burada işlenen veriler aracılığıyla görüntülerde kuyruklu yıldız özellikleri net şekilde görülüyor. Araştırmacılar, 30 saniye boyunca alınan bir dizi görüntüyü bir araya getirerek oluşturdukları animasyonla cismin uzaydaki hareketini ortaya koydu. Yapılan gözlemler an itibarıyla 3I/ATLAS'a yönelik ek bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.

Yörünge modülünün gerçekleştirdiği başarılı gözlem, Tianwen-1 açısından önemli bir ek misyon anlamına geliyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu derece soluk bir gök cisminin tespit edilmesinin, Çin'in Tianwen-2 görevi açısından değerli bir teknik test işlevi gördüğünü söyledi. Mayısta uzaya gönderilen Tianwen-2 görevi, Dünya'ya yakın geçen bir asteroidden örnek almayı ve bir ana kuşak kuyruklu yıldızını araştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
