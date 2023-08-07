Çin'in teras şeklindeki çeltik tarlalarında hasat zamanı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nde yer alan Hani teras tarlalarında köylülerin çeltik hasadına başlamasıyla, erken mevsim pirinci için hasat dönemi açılmış oldu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Hani pirinç teraslarını 2013 yılında dünya mirası listesine almıştı.