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Çin'in teras şeklindeki çeltik tarlalarında hasat zamanı

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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nde yer alan Hani teras tarlalarında köylülerin çeltik hasadına başlamasıyla, erken mevsim pirinci için hasat dönemi açılmış oldu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Hani pirinç teraslarını 2013 yılında dünya mirası listesine almıştı.

HABER: Çin'in teras şeklindeki çeltik tarlalarında hasat zamanı

KATEGORI·: Tarım

ÇEKİM LİSTESİ:

Yunnan eyaletinin teras tarlalarından çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nde yer alan Hani teras tarlalarında köylülerin çeltik hasadına başlamasıyla, erken mevsim pirinci için hasat dönemi açılmış oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Hani pirinç teraslarını 2013 yılında dünya mirası listesine almıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hani Güncel Haberler

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