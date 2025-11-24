Çin'in Shenzhou-22 Uzay Aracı 25 Kasım'da Fırlatılacak

JİUQUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-22 uzay aracı, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 25 Kasım'da uzaya gönderilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F Y22 taşıyıcı roketine yakıt doldurma işlemi tamamlanmış durumda. Ajans, Shenzhou-21 astronot mürettebatının yörüngede olağan çalışmalarına devam ettiğini ve iyi durumda olduğunu belirtti.