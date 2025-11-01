Çin'in Shenzhou-21 Uzay Gemisi Astronotları Uzay İstasyonuna Giriş Yaptı

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-21 uzay gemisindeki üç astronot, cumartesi gününün erken saatlerinde ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak istasyonda görev yapmakta olan üç astronotla buluştu ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Beijing saatiyle saat 04.58'de giriş kapağını açan Shenzhou-20 mürettebatı, yeni gelen astronotları karşıladı.

Çin'in uzay tarihindeki 7. uzay buluşmasını gerçekleştiren 6 astronot toplu fotoğraf çektirdi.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre 6 astronot, planlanan görevleri ve devir teslimi tamamlamak üzere yaklaşık 5 gün boyunca birlikte yaşayıp çalışacak.