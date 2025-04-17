Çin'in Pingtang İli'nin Coğrafi Özellikleri
Çin'in Guizhou eyaletindeki Pingtang ilçesinin yüksek ve alçak arazileri ile dikkat çektiği, ayrıca bölgede 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun yer aldığı bildirildi.
GUİYANG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiannan Buyi ve Miao Özerk İli'ne bağlı Pingtang ilçesinin kuzeybatısı yüksek, güneydoğusuyla daha alçak bir araziyle öne plana çıkıyor. Bu iki bölge arasında 1.000 metreyi aşan belirgin bir yükseklik farkı bulunuyor.
2.455,23 kilometrekareden fazla karstik araziye sahip olan Pingtang ilçesi, Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'na (FAST) da ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel