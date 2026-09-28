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Çin'in Mengxiang gemisi 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı

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Çin'in Mengxiang gemisi 5.000 metre derinlikte sondajla ulusal rekor kırdı
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Çin'in okyanus sondaj gemisi Mengxiang, Güney Çin Denizi'nde 5.000 metre derinlikte sondaj yapabilme kapasitesine ulaşarak ülke rekoru kırdı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu başarıyla Çin'in derin deniz sondajında uluslararası ileri düzey ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

GUANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in okyanus sondaj gemisi Mengxiang, derin deniz sondajında ülke rekorunu kırdı. Güney Çin Denizi havzasından bazalt örnekleri çıkaran gemi, 5.000 metre derinlikte sondaj yapabilme kapasitesine ulaştı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Çin'in söz konusu başarıyla derin deniz sondaj operasyonu kapasitesi açısından uluslararası alanda ileri düzey ülkeler arasına girdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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