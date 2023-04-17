Çin'in "Matcha Çayı Üretim Başkenti": Jiangkou

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin derinlerindeki dağlık arazide yer alan Tongren şehrine bağlı Jiangkou ilçesi, çay yetiştirmek için ideal bir ortama sahip. Çay üreten birçok şirket, burayı "Çin'de matcha çayı üretiminin başkenti" haline getirmeye kararlı.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin derinlerindeki dağlık arazide yer alan Tongren şehrine bağlı Jiangkou ilçesi, çay yetiştirmek için ideal bir ortama sahip. Çay üreten birçok şirket, burayı "Çin'de matcha çayı üretiminin başkenti" haline getirmeye kararlı.

SES (Çince): LİU HAİ, Guitea Group genel müdür yardımcısı:

"Guitea'nin buradaki her çay tarlası Avrupa Birliği, ABD ve Japonya'nın organik sertifikasını almak zorunda. Çay tarlamızda yabani otlar tarım ilacı kullanılmadan, elle temizleniyor.

Bu atölye yıllık 4.000 ton matcha çayı üretimine ve akıllı bir harmanlama sistemine sahip. Bu sistem, standartlaştırılmış çay ürünleri üretmek için farklı üretim alanlarından ve farklı çeşitlerden çayları harmanlayabiliyor.

Hammaddeler öğütme atölyesine girecek. Burada çayı yaklaşık 1.300 elekten geçecek şekilde öğütüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu, öğüttüğümüz çay tozunun undan 10 kat daha ince olduğu anlamına geliyor. Bu tür çay tozunun emilimi daha kolay. Ayrıca yiyecek-içecek, ilaç, kozmetik ve daha birçok alanda kullanılabilir.

Nihai ürünler, tüketici pazarına ulaşmadan önce 500'den fazla güvenlik göstergesi testinden geçmek zorunda. Daha sonra ürün iç pazarın yanı sıra Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği'nde 10'dan fazla ülkeye dağıtılacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tongren'den bildiriyor.(XHTV)