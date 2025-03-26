Çin'in Lujiang İlçesinde Orman Yangını: 700 İtfaiyeci Mücadele Ediyor

LUJİANG, 26 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Lujiang ilçesindeki Donggushan Orman Çiftliği'ndeki orman yangını görülüyor, 26 Mart 2025.

Lujiang İlçe Acil Durum Komuta Merkezi'nden salı günü yapılan açıklamada, yangının salı günü saat 14.26 sularında eyaletin merkezi Hefei'nin Lujiang ilçesindeki Donggushan Orman Çiftliği'nde çıktığı belirtildi.

Yerel yetkililer, 700'den fazla itfaiyecinin yangınla mücadele ettiğini söyledi.

Yangında ölen, yaralanan ya da mahsur kalan kimsenin olmadığı bildirildi. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)