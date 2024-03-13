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Çin'in Kuzeyinde Antik Budist Tapınağı Bulundu

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TAİYUAN, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Datong kentine bağlı Pingcheng bölgesinde Kuzey Wei Hanedanlığı (386-534) dönemine tarihlenen bir Budist tapınağı keşfedildi.

TAİYUAN, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Datong kentine bağlı Pingcheng bölgesinde Kuzey Wei Hanedanlığı (386-534) dönemine tarihlenen bir Budist tapınağı keşfedildi.

Eyalet Arkeoloji Enstitüsü, resmi bir tapınak ya da kraliyet tapınağı olduğuna inanılan antik tapınağın Kuzey Wei Hanedanlığı saray kalıntılarına yaklaşık 300 metre mesafede bulunduğunu ve merkezinde bir pagodanın yer aldığını kaydetti.

Araştırmacılar, pagoda zemininin ortasında inciler, mercan takılar ve pirinç yüzüklerin bulunduğu kare şeklinde bir çukur keşfetti. Pagodanın içinde 200'ü aşkın iyi korunmuş Budist heykeli de bulundu. Heykellerin bazıları boyanmış, bazıları ise altın varak ile süslenmiş.

Enstitü Başkan Yardımcısı Li Shuyun, soyulmuş duvar kalıntılarından anlaşıldığı üzere pagodanın duvar resimleriyle boyandığının düşünüldüğünü belirtti. Li, "Bu, Datong'da şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş pagoda zemini olup, o dönemdeki Budist pagodalarının mimari formlarına ilişkin önemli fiziksel araştırma materyalleri sunuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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