Çin'in Kuzeybatısında Yeni 8.000 Metre Derinliğinde Petrol ve Doğalgaz Rezervinde Sondaj Yapıldı

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Havzası'nda yaklaşık 8.000 metre derinlikte sondajla yeni açılan bir petrol rezervinden ham petrol ve doğalgaz elde etti. Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Sinopec'in Shunbei petrol ve gaz sahasındaki yüksek verimli rezervin her gün 244 ton ham petrol ve 970.000 metreküp doğalgaz üretme kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Shunbei petrol ve gaz sahasında artık dikey derinliği 8.000 metreyi aşan 41 ultra derin sondaj kuyusu bulunuyor. Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng'e göre, derin ve ultra derin petrol ve gaz rezervleri, Çin'in toplam petrol ve gaz kaynaklarının yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor ve bu da söz konusu rezervleri petrol ve gaz keşiflerinin ana alanı haline getiriyor. Yeni petrol ve gaz rezervlerinin keşfinin Çin'in enerji arzını daha da iyileştirmesi ve ulusal enerji güvenliğinin garanti altına alınmasına yardımcı olması bekleniyor.