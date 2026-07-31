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Çin'in kurulu yeni tip enerji depolama kapasitesi haziran sonu itibarıyla yüzde 61 arttı

Çin'in kurulu yeni tip enerji depolama kapasitesi haziran sonu itibarıyla yüzde 61 arttı
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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kurulu yeni tip enerji depolama kapasitesi haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 153 milyon kilovata ulaştı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kurulu yeni tip enerji depolama kapasitesi haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 153 milyon kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Xu Jilin perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni tip enerji depolamanın, yenilenebilir enerjinin büyük ölçekli geliştirilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması, güvenilir elektrik arzının sağlanması ile enerji sisteminin güvenliği ve istikrarının artırılmasında kilit bir teknoloji haline geldiğini belirtti.

İdare tarafından yayımlanan verilere göre, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), Çin'in kurulu yeni tip enerji depolama kapasitesi her yıl yaklaşık iki kat artarak 3 milyon kilovattan 136 milyon kilovata yükseldi.

Verilere göre, lityum-iyon batarya depolama alanındaki lider konumunu sürdürürken, diğer teknolojiler de hızlı ilerleme kaydetti.

Xu, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yeni tip enerji depolamada teknolojik inovasyon kapasitesini artırmak ve sektörel gelişim düzeyini yükseltmek için çalışacaklarını belirterek, daha fazla çaba ve daha pratik önlemlerle sektörün yüksek kaliteli gelişimini teşvik edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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