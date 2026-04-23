Çin'in Kurulu Nükleer Enerji Kapasitesi 120 Milyon Kilovatı Aştı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Nükleer Derneği Başkanı Wang Shoujun, ülkenin toplam kurulu nükleer enerji kapasitesinin 2025 yılı sonu itibarıyla 120 milyon kilovatı aşarak dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

Wang çarşamba günü düzenlenen 2026 Çin Nükleer Sanayi fuarının açılış töreninde yağtığı açıklamada, geçen yılın sonu itibarıyla ülkede faaliyette olan, inşası devam eden veya inşası onaylanmış toplam 112 nükleer enerji ünitesinin bulunduğunu belirtti.

Çin'in nükleer enerjiyi proaktif, güvenli ve kurallı bir şekilde geliştirmeye kararlı olduğunu ifade eden Wang, "kontrol edilebilir nükleer füzyon" ve "kıyılarda nükleer enerji santrallerinin inşası" projelerinin 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) kapsamına dahil edildiğini kaydetti.

Wang, küresel enerji dönüşümünde enerji güvenliğini sağlama ve yeşil kalkınmayı teşvik etme konusunda nükleer enerjinin giderek daha önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Çin'in nükleer sektörünün son dönemde yüksek kaliteli gelişim sürecine girdiğini belirten Wang, üçüncü ve dördüncü nesil nükleer enerji teknolojileri, küçük modüler reaktörler ve gelişmiş nükleer yakıt döngüleri de dahil olmak üzere nükleer teknoloji inovasyonundaki kapasitenin güçlendiğine dikkat çekti.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen dört günlük fuara, yaklaşık 300 yerli ve yabancı şirket ve kuruluş katıldı. Çok çeşitli teknolojik ekipmanların sergilendiği fuar kapsamında üst düzey akademik forumlar, teknik bilgi etkileşimleri, ürün lansmanları ve halka yönelik tanıtım faaliyetleri de düzenlendi.

Wang, küresel nükleer bilimsel başarıların sergilenmesi ve uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir platform olan bu yılki fuarın, yerli ve uluslararası nükleer sektörler arasındaki işbirliğini daha da teşvik etmesinin beklendiğini ifade etti.

