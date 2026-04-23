Çin'in Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesi Mart Sonu İtibarıyla Yüzde 15,5 Arttı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi, 2026 yılının mart ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 3,96 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, güneş enerjisi kapasitesi hızlı artışını sürdürerek yüzde 31,3 artışla 1,24 milyar kilovata yükselirken, rüzgar enerjisi kapasitesi de güçlü büyüme kaydederek yüzde 22,4 artışla 660 milyon kilovata yükseldi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde elektrik üretim ekipmanlarının ortalama kullanım süresinin 703 saat olduğu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 66 saatlik düşüşe işaret ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
