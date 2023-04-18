Çin'in Kahire Büyükelçiliği'nden Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Çin'in Kahire Büyükelçiliği ve Mısır'daki Çin Ticaret Odası, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi Mısırlılar için bir gıda dağıtım etkinliği düzenledi.

Çin'in Kahire Büyükelçiliği ve Mısır'daki Çin Ticaret Odası, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi Mısırlılar için bir gıda dağıtım etkinliği düzenledi.

8.000 gıda kolisinin bağışlandığı Pazar günkü etkinlikte, yardımlar hayır kuruluşları aracılığıyla Mısır'ın 8 sekiz vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Omuz Omuza" girişimini yansıtan "Çinliler-Mısırlılar Omuz Omuza" adlı etkinliğin, enflasyon ile yüksek enerji ve gıda fiyatlarının Mısırlılar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Çin halkının düzenlenen bu etkinlikle Mısır halkına iyi dileklerini ve dostluğunu ilettiğini belirten Liao, Çin-Mısır ilişkilerinin gelişmesinin ve iki ülke arasındaki üst düzey pragmatik işbirliğinin iki halka da fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Tamer Sami, Ramazan hayır etkinliğine ev sahipliği yapan Çin tarafına içtenlikle teşekkür ederek, bunun iki halk arasındaki güçlü bağları gösterdiğini söyledi.

SES (Arapça): TAMER SAMİ, Mısır Sosyal Dayanışma Bakan Vekili:

"Çin Büyükelçisine, Çin Ticaret Odası'na ve Mısır'daki Çinli şirketlere ihtiyaç sahibi Mısırlı ailelere ayni destek sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)