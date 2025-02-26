Çin'in Jintang Denizaltı Tüneli İnşaatında Son Gelişmeler

NİNGBO, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 16,18 kilometre uzunluğundaki Jintang denizaltı tünelinin inşaatı devam ediyor.

Zhoushan'daki Jintang adacığını Zhejiang eyaletindeki Ningbo kıyı bölgesine bağlayan bu tünel, Ningbo ile Zhoushan şehirlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolu hattının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.