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Çin'in Jintang Denizaltı Tüneli İnşaatında Son Gelişmeler

Çin'in Jintang Denizaltı Tüneli İnşaatında Son Gelişmeler
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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jintang denizaltı tünelinin inşaatı devam ediyor. Tünel, Ningbo ve Zhoushan şehirlerini bağlayan yüksek hızlı demiryolu hattının önemli bir unsuru.

NİNGBO, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 16,18 kilometre uzunluğundaki Jintang denizaltı tünelinin inşaatı devam ediyor.

Zhoushan'daki Jintang adacığını Zhejiang eyaletindeki Ningbo kıyı bölgesine bağlayan bu tünel, Ningbo ile Zhoushan şehirlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolu hattının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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