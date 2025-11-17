Çin'in İlk Amfibi Hücum Gemisi Sichuan İlk Testini Tamamladı

SHANGHAİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ilk Tip 076 amfibi hücum gemisi Sichuan, ilk deniz seyir testini tamamlayıp pazar günü saat 17.00 sularında Shanghai'daki tersaneye geri döndü.

Üç gün süren görev sırasında, yerli imkanlarla geliştirilen geminin tahrik ve elektrik sistemleri ve diğer ekipmanları test edildi. Testlerde beklenen sonuçlar elde edildi. Sichuan, belirlenen planlara göre başka testlere de tabi tutulacak.