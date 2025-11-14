Çin'in İlk Amfibi Hücum Gemisi PLANS Sichuan Seyir Testlerine Başladı
SHANGHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ilk 076 tipi amfibi hücum gemisi PLANS Sichuan, ilk seyir testlerini gerçekleştirmek üzere cuma sabahı Shanghai'dan denize açıldı. Deneme seyri kapsamında geminin güç, elektrik ve diğer sistemlerinin güvenilirliği ile dayanıklılığı test edilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel