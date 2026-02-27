Haberler

Albüm: Çin'de Düzenlenecek Yıllık İki Toplantı'nın Basın Merkezi Faaliyete Geçti

Albüm: Çin'de Düzenlenecek Yıllık İki Toplantı'nın Basın Merkezi Faaliyete Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ve siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları, 27 Şubat itibarıyla Beijing'deki Media Center Oteli'nde başladı. Basın toplantılarında üst düzey yetkililerin önemli politikalar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları olarak bilinen İki Toplantı'nın basın merkezi cuma günü başkent Beijing'deki Media Center Oteli'nde faaliyete başladı.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu 5 Mart'ta, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumu ise 4 Mart'ta başlayacak.

Bu yılki "İki Toplantı"yı takip etmek üzere 3.000'den fazla gazeteci kayıt yaptırdı. Bunlardan 1.000'den fazlasını Hong Kong, Makao, Taiwan ve yurt dışından gelen gazeteciler oluşturdu.

Basın toplantıları ve etkinliklerde, üst düzey hükümet yetkililerinin gazetecilerin sorularını yanıtlaması ve önemli politikalar ile kalkınma yönelimleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti