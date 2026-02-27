Albüm: Çin'de Düzenlenecek Yıllık İki Toplantı'nın Basın Merkezi Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile siyasi istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları olarak bilinen İki Toplantı'nın basın merkezi cuma günü başkent Beijing'deki Media Center Oteli'nde faaliyete başladı.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu 5 Mart'ta, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumu ise 4 Mart'ta başlayacak.

Bu yılki "İki Toplantı"yı takip etmek üzere 3.000'den fazla gazeteci kayıt yaptırdı. Bunlardan 1.000'den fazlasını Hong Kong, Makao, Taiwan ve yurt dışından gelen gazeteciler oluşturdu.

Basın toplantıları ve etkinliklerde, üst düzey hükümet yetkililerinin gazetecilerin sorularını yanıtlaması ve önemli politikalar ile kalkınma yönelimleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua