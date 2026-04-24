Çin'in Hunan Eyaletinde Yer Alan Heimifeng Çevre Koruma Parkı Evsel Atıkları Yeşil Elektriğe Dönüştürüyor

Çin'in Hunan Eyaletinde Yer Alan Heimifeng Çevre Koruma Parkı Evsel Atıkları Yeşil Elektriğe Dönüştürüyor
CHANGSHA, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinin Wangcheng bölgesinde bulunan Heimifeng Çevre Koruma Parkı, büyük ölçekli ve kapsamlı bir çevre koruma sanayi parkı olarak öne çıkıyor.

CHANGSHA, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinin Wangcheng bölgesinde bulunan Heimifeng Çevre Koruma Parkı, büyük ölçekli ve kapsamlı bir çevre koruma sanayi parkı olarak öne çıkıyor. Park, günde 10.000 ton evsel atık, 1.000 ton çamur işleme kapasitesine sahip. Atık yakma yoluyla park, yıllık 1,7 milyar kilovat-saat üzerinde yeşil elektrik üretirken, karbondioksit emisyonunu her yıl 1,2 milyon tonun üzerinde azaltıyor.

Eyaletteki ekolojik çevre biliminin yaygınlaştırılması ve eğitiminin merkezi olarak, 2021 yılından bu yana halka açık günlerde 40.000'den fazla ziyaretçi ağırlayan park, çöp sınıflandırması ve katı atık kullanımı konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları da yürüttü.

Kaynak: Xinhua
