Çin'in Hunan eyaletinde sağanak yağış nedeniyle 15 yol sular altında kaldı
Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentinde Pazartesi günü sağanak yağış nedeniyle 15 yol sular altında kaldı. Kent yönetimi, sellere karşı üçüncü seviye acil durum müdahalesi başlattı.
CHANGSHA, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentinde Pazartesi günü sağanak yağış nedeniyle 15 yol sular altında kaldı. Kent yönetimi, sellere karşı üçüncü seviye acil durum müdahalesi başlattı.